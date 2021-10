<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 5.500 sachets de lait destinés à la spéculation</span>

Une saisie de 5.500 sachets de lait pasteurisé au prix administré, destinés à la spéculation, a été opérée par les agents de contrôle de la direction du commerce de Blida, en coordination avec les services de la sûreté urbaine de la daïra de Boufarik, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette direction.

Selon la direction du commerce de Blida, les 5.500 sachets de lait pasteurisé, au prix administré et produits par une laiterie d’Alger, étaient transportés à bord de deux camions frigorifiques destinés à la distribution et la spéculation, à travers sa vente à des prix illégaux par un commerçant, est-il ajouté de même source. La marchandise saisie a été réorientée au profit d’un organisme d’intérêt public, tandis que les deux camions ont été mis en fourrière communale, avec la saisie de tous les outils et matériaux utilisés par le commerçant qui voulait vendre ce lait. La même source a signalé la convocation du même commerçant auprès de la direction du commerce, pour la délivrance d’un PV à son encontre, en vue de l’introduction de poursuites judiciaires, parallèlement à la convocation des propriétaires des camions frigorifiques pour la poursuite de l’enquête.