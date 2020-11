<span style='text-decoration: underline;'>Bechar </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 7 quintaux de kif par les douanes</span>

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par les brigades polyvalentes des douanes algériennes dans deux opérations distinctes, au titre de la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande à travers les régions frontalières du sud-ouest, a rapporté mardi la sous direction de l’information et de la communication de la direction régionale de ce corps à Bechar.

La première opération, réalisée avec le soutien et l’appui des éléments de l’armée nationale (ANP) et de la gendarmerie de Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu dit «Labka Djebel», distant des frontières marocaines de 27 km et situe dans la commune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif soigneusement dissimulé dans un endroit désert pour être ensuite acheminé à l’intérieur du territoire national, a-t-on précisé. «Apres la saisie de cette quantité de kif traité, une amende douanière de 86 millions DA a été prononcée contre X», a-t-on signalé. Dans une autre opération de lutte contre la criminalité et les différentes formes de trafic de drogues et de contrebande, les éléments des brigades polyvantes des douanes d’Ain-Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont saisis au lieu dit «Theniet El Moudjahidine», dans la zone de Douis (2 km de la RN 6), 6,105 quintaux de même type de drogue, a-t-on ajouté. Cette quantité de kif traité était emballée dans 24 valises portées par dix (10) baudets qui se dirigeaient vers l’intérieur du pays, a été découvert avec l’aide et la contribution des éléments de l’ANP et de la gendarmerie relevant respectivement de la garnison militaire et de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Naama, a-t-on fait savoir. «Une amende douanière de plus de 610 millions DA a été également prononcée contre X», selon la sous direction précitée relevant de la direction régionale des douanes algériennes du Sud-ouest.