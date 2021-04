<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 8,5 kg de kif traité à Maghnia</span>

Une quantité de 8,5 kg de kif traité a été saisie par les éléments de la brigade régionale de lutte contre le trafic des stupéfiants et des psychotropes de Tlemcen, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de la Sureté de wilaya (SW) de Tlemcen.

L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état d’une personne s’apprêtant à transporter une quantité de kif traité dans la ville de Maghnia.

Les éléments de la police ont tendu une embuscade durant laquelle la quantité de kif précitée a été saisie, a-t-on indiqué, précisant qu’une personne a été arrêtée et un véhicule touristique et des téléphones mobiles utilisés par les membres de la bande criminelle saisis. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent après l’accomplissement de toutes les procédures d’usage, a-t-on conclu. Pour rappel, la brigade mobile des douanes de Tlemcen en collaboration avec des éléments de la brigade de surveillance douanière de Honaine et la brigade polyvalente de Sebdou ont récemment saisi une quantité de 12 Kg de kif traité, soigneusement dissimulée dans le réservoir d’un véhicule touristique.