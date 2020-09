<span style='text-decoration: underline;'>Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 870 gr de cocaïne</span>

La brigade criminelle de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Annaba a saisi 870 grammes de cocaïne, une drogue dure, a indiqué mercredi la cellule de communication de cette sûreté.

Selon les mêmes services, l’opération s’est soldée par l’arrestation de six (6) personnes âgées entre 24 et 28 ans, impliquées dans cette affaire avec la saisie de deux voitures, une motocyclette et des téléphones portables. Les mis en cause seront présentés devant le procureur général près le tribunal d’Annaba pour «constitution d’une association de malfaiteurs et de trafic de drogues dures activant au sein d’une bande criminelle organisée transfrontalière», a-t-on ajouté .