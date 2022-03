<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de 9 kg de kif traité</span>

Une quantité de neuf (9 kg) de kif traité a été saisie durant les dernières 48 heures par les services de la sureté de wilaya de M’sila, a-t-on appris jeudi de ce corps constitué.

Agissant sur informations, un homme âgé de 30 ans a été arrêté alors qu’il était en train de vendre cette marchandise prohibée dans un quartier de la ville de M’sila, a précisé la même source, soulignant qu’une voiture et une moto utilisées dans le trafic de drogue ont été également saisies. Le mis en cause a été présenté devant la justice et a été placé en détention provisoire pour «détention et stockage illégal de drogue à des fins de commercialisation dans le cadre d’un groupe criminel organisé», a conclu la même source.