<span style='text-decoration: underline;'>Nâama</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de météorites pierreux de tailles différentes</span>

Les services de police de Nâama ont saisi des météorites pierreux et autres de minéraux de différentes tailles et couleurs et arrêté un individu pour contrebande, a-t-on appris mardi auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération de saisie a été effectuée courant de cette semaine par la Brigade de recherche et d’intervention de la Police judiciaire suite à des informations faisant état de la possession par un individu des fragments de météorites, a-t-on indiqué de même source, ajoutant qu’un plan a été immédiatement mis en place pour l’arrêter. L’opération a abouti à l’arrestation du mis en cause dans la ville de Mécheria qui avait en sa possession 3,468 kg de météorites pierreux et autres de minéraux de différentes tailles et couleurs, en plus de la saisie d’une petite loupe, a-t-on fait savoir. Une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause qui a été présenté devant le parquet du tribunal de Mecheria pour «contrebande et détention de pierres et métaux précieux sans autorisation des autorités légalement habilitées», a-t-on ajouté.