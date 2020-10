<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 10.000 produits pyrotechniques</span>

Saisie de plus de 10.000 produits pyrotechniques

A la veille du Mawlid Ennabaoui, les éléments de la police de Sidi Bel Abbés ont procédé à la saisie de plus de dix mille produits pyrotechniques destinés à la vente dans plusieurs quartiers de la ville de la Mekerra.

Des produits causant souvent des blessures parfois graves surtout pour les enfants inconscients de la gravité de leurs actes pendant la célébration de la naissance de notre prophète Mohamed (Que la Paix et Bénédiction d’Allah Soient sur Lui) coïncidant avec la date du 12 Rabie Awal (premier) de l’an 1442 de l’Hégire et demain jeudi 29 octobre 2020.

La police n’a pas manqué cette occasion afin d’entamer depuis quelques jours une vaste opération de sensibilisation sur les dangers des produits pyrotechniques à travers les écoles, les places publiques et les commerces.

