<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 130.000 unités de produits pyrotechniques</span>

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont saisi récemment lors d’opérations distinctes plus de 130.000 unités de produits pyrotechniques de différents types, a-t-on constaté jeudi au cours de la présentation de cette affaire au niveau du siège de ce corps de sécurité.

Plusieurs opérations ont été effectuées récemment par les éléments des sûretés urbaines, la brigade d’assainissement du service de wilaya de sécurité publique, ainsi que les services de la police judiciaire dans le cadre des efforts déployés par la police pour lutter contre le phénomène de commercialisation de ce type de marchandises prohibées qui connaît un grand engouement de la part des jeunes à l’occasion des fêtes, notamment religieuses comme la célébration du Mawlid ennabawi, selon les explications fournies par les cadres de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté d’Oran.

Ces opérations, qui se sont soldées par la saisie de plus de 130.000 unités de produits pyrotechniques, entrent dans le cadre d’un plan de prévention mis en place pour lutter contre la commercialisation des produits pyrotechniques vendus de manière illégale, vue qu’ils constituent un danger pour la santé des citoyens et de la tranquillité publique, a souligné la même source.

Dans ce cadre, plus de 39.500 unités de produits pyrotechniques ont été saisis, lors d’une première opération. Celle-ci a eu lieu au quartier de Yaghmoracen, à l’ouest d’Oran, durant laquelle les policiers ont découvert cette quantité dissimulée dans la cave d’un immeuble et des procédures judiciaires ont été lancées contre deux personnes pour stockage et commercialisation illégales de produits étrangers illicites (produits pyrotechniques), ainsi que l’exercice de l’activité de commercialisation sans autorisation.

Les autres opérations se sont déroulées au niveau de plusieurs quartiers d’Oran, notamment à El-Hamri, Haï El-Makkari, la commune de Boutlelis, entre autres, plus précisément au niveau des marchés et de plusieurs locaux commerciaux et se sont soldées par la saisie de 92.774 unités de produits pyrotechniques. Plus de 39.400 unités de produits pyrotechniques ont été saisis la semaine passée dans plusieurs quartiers d’Oran, ont indiqué les mêmes services, ajoutant que les personnes impliquées dans ce commerce illicite feront l’objet de poursuites judiciaires.