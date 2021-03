<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 16 quintaux de kif traité en 2020</span>

Plus de 16 quintaux (1.694,147 kg) de kif traité et 9.221 comprimés de psychotropes, ont été saisis en 2020 à travers la wilaya de Bechar par les différentes unités et brigades anti-drogue de la sûreté de wilaya , a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de cette structure sécuritaire.

Ces saisies ont été opérées au cours de 354 affaires criminelles de détention et commercialisation illégale de drogue et autres psychotropes dont 184 affaires liées à la détention et commercialisation de kif traité et 170 autres de trafic illégale de psychotropes impliquant 453 individus, a-t-on précisé. Ces affaires criminelles ont pu être diligentées grâce au soutien et à l’apport des différents partenaires sécuritaires exerçants sur le terrain avec les mêmes unités et brigades spécialisées dans la lutte anti-drogue de la sûreté de wilaya, ce qui a permis le démantèlement de plusieurs réseaux nationaux et internationaux de narcotrafiquants et crimes organisés dans le trafic international de drogue et son acheminement vers différentes régions du pays à partir de la wilaya de Bechar à destination de cette région où vers d’autres régions du pays, a-t-on souligné.

En marge de ces opérations anti-drogue, il a été procédé durant la même année à la saisie aussi de 102.532 unités de différents produits de tabacs (Tabacs à chiquer, cigarettes de contre bande, tabacs pour narguilé (Mouassal) et charbon de narguilé), 20 autres unités de produits pyrotechniques et 53 tonnes de farine et un véhicule touristique et ce dans le cadre de la lutte contre la contrebande, a-t-on ajouté.

Ces importantes saisies ont eu lieu au cours des 13 affaires liées à la contrebande auxquelles été impliqués 22 présumés contrebandiers, a-t-on fait savoir.