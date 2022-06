<span style='text-decoration: underline;'>Hassi Mamèche</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 160 kg de viande rouge et blanche</span>

Saisie de plus de 160 kg de viande rouge et blanche

Au cours d’une tournée de contrôle, les éléments de la police générale de la sûreté de daïra de Hassi Mamèche, accompagnés des inspecteurs de la direction du commerce, ont saisi dans des boucheries plus de 160 kgs de viande blanche et rouge impropre à la consommation humaine. Cette quantité de viande n’avait pas êté examinée par le vétérinaire, et était exposée dans des conditions d’hygiène déplorables.

Charef.N