<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 23 kg de kif traité à Maghnia</span>

Les éléments de la sûreté de la daira de Maghnia ont saisi une quantité de kif traité estimée à 23,3 kg, a indiqué samedi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen.

Cette opération a été effectuée suite à l’exploitation d’informations faisant état de stockage d’une quantité de kif traité dans une maison sise à Maghnia, selon la même source, qui a fait savoir qu’une perquisition dans cette domicile a permis aux éléments de la deuxième sûreté urbaine de Maghnia de mettre la main sur la quantité de kif précitée et la saisie de deux motocyclettes utilisées dans le transport de la marchandise prohibée. Le communiqué qui ne précise pas l’arrestation d’une ou des personnes impliquées dans cette affaire a fait savoir que les saisies ont été transférées vers la sûreté de daira. Une enquête a été ouverte pour mettre la lumière sur cette affaire, a-t-on souligné. Par ailleurs, les éléments de la sûreté de daira de Hennaya ont opéré la saisie de 58 comprimés psychotropes, des armes blanches et une somme d’argent estimée à plus de 200.000 dinars et l’arrestation de trois mis en cause, a-t-on détaillé, ajoutant que les trois personnes arrêtées ont été présentées devant la justice.