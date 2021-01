<span style='text-decoration: underline;'>Nâama</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 24 tonnes de kif traité en 2020</span>

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Nâama ont saisi 24 tonnes et 896 kg de kif traité durant l’année 2020, a-t-on appris mardi du commandant du groupement térritorial de ce corps constitué, le lieutenent colonel Souaker Abdelghani.

Ces quantités de drogue ont été saisies au cours de 85 affaires classées dans le cadre du crime organisé et concernent la contrebande et le trafic de des stupéfiants, a indiqué le lieutenent colonel Souaker lors de la présentation du bilan des activités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de l’année 2020.

Et de préciser que ces affaires se sont soldées par l’arrestation de 99 personnes et le démantèlement de 27 réseaux activant dans le trafic de drogue. Le bilan révèle également que les saisies de quantités de kif traité ont enregistré leurs plus hauts niveaux l’an dernier grâce aux efforts de ce corps de sécurité, qui a mis en échec plusieurs tentatives d’introduction d’importantes quantités de drogue par les frontières ouest du pays, et ce en coordination avec les garde-frontières et les détachements de l’Armée nationale populaire (ANP).

Concernant les affaires de vol de bétail enregistrées dans la région à vocation pastorale, les gendarmes ont traité 24 affaires, qui se sont soldées par l’arrestation de 19 personnes, avec un nombre de bétail volé qui s’élève à 898 têtes, dont 242 ont été récupérées, selon la même source. Les services de la Gendarmerie nationale ont aussi traité, durant la même période, 230 affaires d’atteinte aux biens et aux personnes, dont 64 affaires criminelles, 152 délits et 14 infractions, dans lesquelles près de 230 personnes étaient impliquées, dont 112 placées en détention et 8 autres sous contrôle judiciaire, en plus de la saisie de 7.257 unités de boissons alcoolisées et le traitement de deux affaires de commercialisation clandestine de ces boissons.

D’autre part, les mêmes services ont enregistré, en 2020, la poursuite de 338 personnes pour non respect des mesures de prévention contre la pandémie du Covid-19 et la mise en fourrière de 70 véhicules pour non respect des horaires du confinement sanitaire, entre autres infractions.