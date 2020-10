<span style='text-decoration: underline;'>SÛRETÉ DE WILAYA D'ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 3.800 unités de produits pyrotechniques</span>

Un total de 3.853 unités de produits pyrotechniques de différents types ont été saisis par les services de police de la wilaya d’Oran, a-t-on appris mardi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

L’opération a été effectuée par une brigade du service de l’ordre public en collaboration avec la sûreté urbaine 19 au quartier «Yaghmoracen» au chef-lieu de la wilaya à quelques semaine de la célébration du Mawlid Ennabaoui, at-on fait savoir, soulignant que des dossiers judiciaires ont été établis contre les mis en cause pour les présenter devant la justice. L’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de prévention et de lutte contre le commerce illégal des produits pyrotechniques, qui prospère en pareille fête religieuse, a fait savoir la même source, indiquant que le plan est toujours en cours pour vigueur pour mettre fin au commerce de ces produits dangereux. D’autre part, les services de la sûreté urbaine 20 ont découvert, à l’intérieur d’un garage d’une habitation faisant office d’un dépôt à haï Felaoucene, une quantité de 6.4 Qx de viandes rouges avariées et ont arrêté deux personnes dans cette opération, selon la cellule de communication. Une perquisition dans ce dépôt ne disposant pas des conditions minimales d’hygiène a permis la saisie de la quantité de viandes avariées, de cinq grands réfrigérateurs, d’un congélateur, de deux balances électroniques, en plus d’une somme de 16 000 dinars. Une procédure judiciaire a été engagée contre les personnes arrêtées, qui seront déférés devant la justice, a-t-on ajouté.