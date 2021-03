<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 3 Kg de mercure blanc destinés à la contrebande</span>

Pas moins de 3,08 kg de mercure blanc destinés à la contrebande ont été saisis à El Tarf, a-t-on appris samedi auprès de la sûreté de wilaya.

Agissant sur la base d’une information faisant état d’une tentative de contrebande que deux (2) individus issus d’une wilaya de l’Est du pays s’apprêtaient à effectuer, les services de police ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’identification des présumés coupables, a précisé le chargé de la communication auprès de la sûreté de wilaya, Mohamed Karim Labidi.

Les mis en cause, deux (2) quadragénaires, constituant un réseau national spécialisé dans la vente illégale de ce produit sensible, ont été arrêtés à bord d’un véhicule touristique à El Tarf dont la fouille minutieuse a permis de procéder à la saisie de cette quantité de mercure blanc soigneusement dissimulée dans le coffre arrière, a ajouté le commissaire principal, M.Labidi. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illégale d’un produit sensible et contrebande, les deux (2) mis en cause seront présentés «incessamment» devant le magistrat instructeur près le tribunal territorialement compétent, a conclu M.Labidi.