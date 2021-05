<span style='text-decoration: underline;'>(Béni Boussaid) Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 30 kg de kif traité</span>

Saisie de plus de 30 kg de kif traité

Les agents de la brigade mobile des douanes algé riennes de Maghnia, en collaboration avec des éléments de l’ANP et de la gendarmerie nationale, ont saisi dans la daïra de Béni Boussaïd, une quantité de 32,3 kg de kif traité, a-t-on appris mardi de la direction régionale des douanes de Tlemcen.

La marchandise prohibée, soigneusement dissimulée à l’intérieur d’un réservoir d’essence d’une voiture touristique, a été découverte, lors d’un barrage dressé sur la RN 99 reliant entre la localité d’El Kedna et la région de Béni Boussaïd, a précisé la même source. Le conducteur du véhicule et son accompagnateur ont été arrêtés et présentés devant les autorités judiciaires territorialement compétentes, souligne-t-on de même source.