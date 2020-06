<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 33 kg de kif traité</span>

Saisie de plus de 33 kg de kif traité

Les éléments de la Sûreté de daira de Beni Boussaid (Tlemcen) ont saisi 33,6 kg kif traité dans la commune de Sidi Djillali, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

L’opération a été exécutée avec succès suite à l’exploitation d’informations faisant état de la préparation par certains individus de l’introduction d’une quantité de kif à partir du village frontalier d’El Abed pour l’acheminer vers Maghnia. L’embuscade tendue par les éléments la Sûreté de Beni Boussaid a permis l’arrestation de deux personnes âgées de 22 et 24 ans avec en leur possession 28,5 kg de kif traité. Une autre quantité de drogue estimée à 5,1 kg a été découverte au domiciles de l’un des trafiquants en plus d’une moto utilisée pour transporter la marchandise prohibée, a indiqué la même source. Les personnes arrêtées ont été présentées lundi devant le procureur de la République de Maghnia avec comme chef d’inculpation le trafic de drogue et appartenance à un groupe criminel organisé spécialisé, a-t-on fait savoir.