<span style='text-decoration: underline;'>Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 38 kg de cannabis</span>

La brigade régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants dont le siège est à Annaba a démantelé un réseau criminel de trafic de drogues et saisi 38,3 kg de cannabis, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Trois (3) personnes membres de ce réseau qui activait dans plusieurs wilayas de lEst du pays ont été également interpelées par la brigade, selon la même source. Agés entre 26 et 60 ans, les mis en cause seront présentés devant linstance judiciaire compétente dès lachèvement de lenquête, a-t-on conclu.