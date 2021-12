<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 3800 unités de psychotropes et arrestation de six individus</span>

Saisie de plus de 3800 unités de psychotropes et arrestation de six individus

Les services de sécurité de Aïn Defla ont saisi plus de 3800 unités de psychotropes et démantelé une bande de trafic de ces substances composée de six individus, a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) de la sûreté de wilaya.

La mise hors d’état de nuire des six suspects, âgés entre 24 et 36 ans, est intervenue suite à l’exploitation d’informations faisant état qu’un individu, résidant à Aïn Defla, s’adonnait à la vente d’une quantité de psychotropes au niveau de l’aire de repos de Djellida (10 km au sud-est du chef-lieu de wilaya) située sur le tronçon de l’autoroute Est-ouest, a-t-on indiqué. Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la Police Judiciaire de la sûreté de wilaya ont mis en place un plan minutieux visant la neutralisation de ce suspect, a signalé la CCRP. Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de très près, l’arrêtant à la fin de la semaine dernière à hauteur de l’aire de repos suscitée en compagnie de son associé, ainsi que de leur principal pourvoyeur résidant à Alger, lequel, accompagné d’une femme, était en possession d’une quantité de 3818 comprimés psychotropes de type Prégabaline (300 mg) soigneusement dissimulés dans son véhicule, a-t-on fait savoir. Acculés, les trois hommes ont fait état de deux autres de leurs acolytes résidant à Alger qui s’adonnaient à la vente illicite de substances hallucinogènes, a-t-on ajouté à la sûreté de wilaya.

A la suite d’investigations poussées, menées en coordination avec le parquet de Aïn Defla en vertu du principe de l’extension des compétences, les deux autres mis en cause dans cette affaire ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs, a-t-on ajouté. Des téléphones portables, deux véhicules utilitaires, ainsi qu’une somme d’argent représentant vraisemblablement les revenus découlant de cette activité répréhensible ont été également saisis au cours de la même opération, a-t-on détaillé.

La même source sécuritaire a indiqué qu’un procès verbal a été dressé à l’encontre des mis en cause, portant sur les griefs de «détention, transport et vente illicite de comprimés psychotropes dans le cadre d’une organisation criminelle organisée». Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les six individus ont été présentés, jeudi, devant les instances judiciaires d’El Attaf, lesquelles ont placé trois d’entre eux sous mandat de dépôt et le reste de la bande sous contrôle judiciaire, a-t-on signalé à la CCRP.