<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 5.100 comprimés psychotropes et arrestation de trois personnes</span>

Saisie de plus de 5.100 comprimés psychotropes et arrestation de trois personnes

Relizane : Saisie de plus de 5.100 comprimés psychotropes et arrestation de trois personnes

Les services de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Oued R’hiou (Relizane) ont saisi une quantité de 5.182 comprimés psychotropes et ont procédé à l’arrestation de trois dealers, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

La même source a précisé que l’opération a eu lieu la semaine dernière au niveau d’un point de contrôle à l’entrée nord de la ville d’Oued R’hiou, indiquant que la fouille d’un véhicule a permis de découvrir 32 comprimés psychotropes en possession d’un passager soigneusement dissimulés, en plus d’une somme de 6.000 dinars. Une enquête a été ouverte par les services de la police judiciaire, qui s’est soldée par l’indentification de deux autres personnes impliquées dans cette affaire, et après avoir accompli les procédures réglementaires nécessaires, les suspects ont été arrêtés en possession de 5.150 comprimés psychotropes, ainsi que 45 bouteilles de liquide psychotrope, a-t-on fait savoir, ajoutant que les mis en cause ont été présentés devant la justice.