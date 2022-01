<span style='text-decoration: underline;'>Batna</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 5 grammes de cocaïne et 1.875 comprimés psychotropes</span>

Les services de la sûreté de wilaya de Batna ont saisi 5,75 grammes de cocaïne, 1.875 comprimés psychotropes et 3.865 unités de boissons alcoolisées dans des opérations distinctes, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

La première opération a eu lieu suite à l’arrestation, par les éléments de la 5ème sûreté urbaine de la ville de Batna, de quatre (4) individus dont une femme, âgés entre 19 et 28 ans, au niveau des cités Tachit et Chouhada qui avaient en leur possession la quantité de cocaïne, 135 comprimés psychotropes et huit bouteilles de boissons alcoolisées, en plus d’une somme d’argent estimée à 89.200DA, a-t-on relevé de source sécuritaire. Dans une deuxième opération, les services de la brigade de lutte contre la commercialisation illégale de drogue ont saisi 1.740 comprimés psychotropes et une somme d’argent estimée à 81.000 DA constituant les revenus de ce trafic, a souligné la même source, précisant que l’intervention a eu lieu suite à une perquisition de la maison d’un individu âgé de 30 ans, repris de justice arrêté dans la ville de Batna alors qu’il avait en sa possession des psychotropes à vendre. Les éléments de la sûreté de la daïra de Merouana sont parvenus, dans une autre opération, à saisir 3.408 unités de boissons alcoolisées de plusieurs catégories et formats destinées à la vente sans autorisation (fraude fiscale) et une balance électronique sensible et ce, après l’arrestation de deux individus âgés de 23 et 31 ans à la sortie sud de la région de Merouana et la fouille de leur véhicule, a ajouté la même source. Les éléments de la sûreté extra-muros de Oued El Ma sont parvenus, dans le cadre d’une opération policière, à saisir 449 unités de boissons alcoolisées de plusieurs catégories et formats et une arme blanche (couteau) après l’arrestation d’un individu, un repris de justice âgé de 32 ans et la perquisition de son domicile, a-t-on ajouté de même source.

Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on indiqué.