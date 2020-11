<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 58 kg de kif traité</span>

Les douaniers ont saisi dernièrement 58,8 kg de kif traité au niveau d’un tronçon de l’autoroute Est-ouest reliant la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris lundi dans un communiqué émanant de la cellule de communication de la direction régionale des Douanes de Tlemcen.

L’opération a été effectuée par des éléments de la brigade régionale de lutte contre la drogue et des équipes mobiles de Tlemcen et de Maghnia en collaboration avec un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’un barrage dressé au niveau de l’autoroute Est-ouest, à proximité du village de Sidi Senoussi, dans la commune de Oued Lakhdar (Tlemcen Un véhicule a été intercepté et sa fouille a permis de découvrir la quantité de drogue saisie, soigneusement dissimulée dans un pneu à l’intérieur de la voiture, a-t-on indiqué.

Lors de cette opération, trois individus ont été arrêtés et déférés devant la justice territorialement compétente, a-t-on fait savoir.