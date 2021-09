<span style='text-decoration: underline;'>Annaba</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de 92 kg de canabis</span>

Les services de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la Sûreté de wilaya d’Annaba ont mis hors d’état de nuire un réseau de trafiquants de drogue organisé et saisi 92,7 kg de canabis, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.

Cette opération «qualitative’’ a permis l’arrestation de quatre (4) personnes âgées entre 30 et 60 ans et la saisie de deux (2) véhicules utilisés dans le transport et la vente de la marchandise prohibée, huit (8) téléphones mobiles et une somme d’argent d’une valeur de 1,4 million de DA, a souligné la cellule de l’information et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hedjar, en application des lois en vigueur a-t-on signalé de même source.