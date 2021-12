<span style='text-decoration: underline;'>Sidi bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de cinq tonnes de cachir périmé</span>

Les éléments de la direction du commerce et en collaboration avec les éléments de la sûreté de Sidi bel Abbés ont réussi une importante opération de saisie de plus de cinq tonnes cachir périmé et en décomposition. La quantité saisie s’élève à 5.780 kilos de cachir, fromage et des conserves de viandes. Le coût de la marchandise saisie est de 175 millions de centimes, stockée dans une température de 19 degrés Celsius alors qu’elle devait être gardée entre 4 et 6 degrés. Ces produits ont étés enfouis au CET de SBA.

M. Bekkar