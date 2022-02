<span style='text-decoration: underline;'>DCP de Sfisef</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de dix tonnes de denrées alimentaires à Belarbi</span>

Les éléments de la gendarmerie nationale et ceux de la brigade de contrôle de la division de la DCP de Sfisef ont effectué, il y a trois jours, une opération de saisie dans un dépôt non déclaré dans la commune de Belarbi. On compte un total de denrées alimentaires équivalent à 10 tonnes et 617 kilos de produits alimentaires tels le couscous, le sel, la tomate concentrée, la farine, ainsi que les légumes secs.

M.Bekkar