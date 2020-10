<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de plus de neuf kg de kif traité à Ghazaouet</span>

Les éléments de la Sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi 9,800 kg de kif traité dans la commune de Ghazaouet, a rapporté samedi un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

L’opération, effectuée par des éléments du service régional de lutte contre le trafic de drogue et des psychotropes de la Sûreté de wilaya de Tlemcen suite à une enquête approfondie menée à Ghazaouet, s’est soldée par l’arrestation de trois individus âgés entre 21 et 39 ans.

La perquisition aux domiciles des mis en cause à Ghazaouet a permis de découvrir la quantité précitée de kif traité, des téléphones portables et la saisie d’un véhicule.

Une procédure juridique a été engagée pour déférer les trois mis en cause devant le procureur de la République prés le tribunal de Ghazaouet, pour détention et trafic de drogue.