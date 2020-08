<span style='text-decoration: underline;'>Arrestation de 4 personnes à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 10 000 bouteilles de boissons alcoolisées</span>

Les services de police de la 1ère sûreté urbaine d’Oran ont opéré, récemment, la saisie de 9.405 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques destinées à la vente clandestine et arrêté quatre (4) personnes, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

La saisie a été opérée suite à des informations parvenues à la police faisant état d’une personne qui écoule des boissons alcoolisées à bord d’un véhicule et d’autres faisant de leurs domiciles des points de stockage et de vente de ces boissons, a indiqué, à l’APS, le lieutenant de police, Mohamed Touati, cadre à la cellule de communication et des relations publiques. Les mis en cause, tous des repris de justice, ont profité de la situation de confinement sanitaire pour commercialiser des boissons alcoolisées clandestinement, a-t-il fait savoir. Après un contrôle de leur mouvement et la surveillance de leur activité criminelle, un plan minutieux a été élaboré et s’est soldé par l’arrestation, à haï Sidi El Houari, d’un des mis en cause à bord d’une fourgonnette. La fouille du véhicule a permis de découvrir, à l’intérieur du véhicule, 2.436 bouteilles de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes, et les enquêtes on pu identifier le restant des mis en cause. Deux autres personnes ont été ensuite arrêtées et la perquisition de leur domicile à haï Mohieddine (ex Eckmühl) à Oran a donné lieu à la saisie d’une quantité de spiritueux estimée à 4.818 unités de différentes marques. Dans le même sillage, il a été procédé à l’arrestation d’un quatrième mis en cause âgé de 40 ans et la saisie, à l’intérieur de son domicile, de 2.151 unités de boissons alcoolisées de différentes marques, de 7 armes blanches, de produits pyrotechniques , d’une somme de 230.000 DA et de 5 comprimés de psychotropes. Les quatre (4) mis en cause seront présentés devant le parquet pour répondre de leurs actes, a-t-on souligné.