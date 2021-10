<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 1500 qx de pommes de terre</span>

Une quantité de 1.474 quintaux (qx) de pommes de terre destinée à la spéculation a été saisie par la brigade mixte chargée du contrôle le stockage des produits agricoles dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la wilaya.

La brigade, composée des services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales, ainsi que des directions des Services agricoles et du Commerce, a effectué des opérations de contrôle jeudi et vendredi dans les communes de Tighenif et Tizi, et saisi 1.474 qx de pommes de terre destinés à la spéculation, selon la même source. Lors de la première opération, 504 qx de ce produit de large consommation ont été saisis dans une chambre froide dans la commune de Tizi, alors que la seconde opération a eu lieu dans la commune de Tighenif où 970 quintaux de pommes de terre étaient stockés dans des chambres froides dans la zone industrielle. La même source a indiqué que deux procèsverbaux ont été élaborés et les deux dossiers ont été transmis aux instances judiciaires compétentes. Et, une enquête a été ouverte pour déterminer la qualité des pommes de terre saisies dans la commune de Tizi, à savoir si elles sont propres à la consommation humaine. Les éléments de la brigade mixte ont contrôlé dernièrement 271 chambres froides de la wilaya et ce, en application des directives du ministère du Commerce et du wali de Mascara, afin de vérifier si les pommes de terre stockées étaient destinées à la spéculation ou non, au détriment des consommateurs, indique la même source, ajoutant qu’une opération est toujours en cours.