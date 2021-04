<span style='text-decoration: underline;'>Batna</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 20 kg de kif traité</span>

Les services de la sûreté de wilaya de Batna ont saisi 19, 897 kg de kif traité et trois (3) véhicules utilisés pour le trafic de stupéfiants dans des opérations distinctes, a annoncé mardi le chargé de communication de ce corps constitué.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue au siège de la sûreté de wilaya de Batna, le lieutenant Amir Araour, a indiqué que la saisie de cette quantité de drogue a été effectuée suite à l’exploitation d’informations faisant état d’une activité suspecte d’un groupe de malfaiteurs qui s’adonnent au trafic de drogue. L’opération a permis l’arrestation de 15 individus, âgés entre 30 et 45 ans, dont des repris de justice issus de la ville de Batna et de wilayas limitrophes, a ajouté le même responsable, soulignant que ces malfaiteurs étaient en possession d’une quantité importante de drogues destinée au trafic. Aussi, 313 comprimés psychotropes, une bouteille de gaz lacrymogène, trois coupe-papiers et une arme blanche ont été saisis dans ces opérations menées par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la brigade de recherche et d’intervention (BRI), ainsi que les éléments de la sûreté de daïra de Barika. Les quinze prévenus ont été traduits devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a-t-on conclu.