<span style='text-decoration: underline;'>El Tarf</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 30 000 comprimés psychotropes à El Chatt</span>

Au total, 29 865 comprimés psychotropes ont été saisis dans la commune côtière d’El Chatt (El Tarf) et trois (3) trafiquants de stupéfiants ont été arrêtés, a-t-on appris, vendredi, du chargé de communication de la sûreté de wilaya d’El Tarf.

Agissant sur la base d’une information faisant état d’une tentative illicite d’écouler une importante quantité de drogue au niveau de cette wilaya frontalière, les services de la police ont ouvert une enquête qui s’est soldée par l’identification des trois (3) trafiquants, tous originaires de la wilaya d’El Tarf, a déclaré le commissaire principal Mohamed Karim Labidi. Agissant dans le cadre d’un réseau national spécialisé dans la contrebande et la commercialisation illégale de produits hallucinogènes, les prévenus ont été appréhendés à bord d’un véhicule touristique en possession de pas moins de 29 865 comprimés psychotropes, minutieusement dissimulés dans les garnitures du véhicule, a-t-il précisé . Les services de la police ont, en outre, procédé à la saisie de 3 millions de dinars issus des ventes de ces produits psychotropes. Poursuivis pour constitution d’un réseau spécialisé dans le trafic de drogue, les trois mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont été placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan, a-t- on conclu.