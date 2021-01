<span style='text-decoration: underline;'>Nâama</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 5 quintaux de kif traité</span>

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Nâama ont réussi en collaboration avec des éléments de la Gendarmerie nationale de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de drogue lors d’une opération qui a permis la saisie de plus de 469 kg de kif traité sur le territoire de la commune de Moghrar, a-t-on appris, jeudi, du chef de sûreté de daïra de compétence.

Agissant sur renseignements, l’opération a ainsi permis d’intercepter un véhicule touristique à son bord trois individus, a souligné le commissaire principal de police, Laroussi Djillali, ajoutant qu’avoir avisé le procureur de la République prés le tribunal de Ain Sefra qui a ordonné de poursuivre l’enquête, avant de parvenir à des informations faisant état de la présence d’une quantité de drogue prête à la commercialisation aux environs de la route reliant les communes de Moghrar à Djenine Bourezk à l’exterme sud de la wilaya. Après la perquisition du lieu, la quantité de drogue a été découverte et le véhicule touristique et 6 portables ont été saisis. Suite aux formalités judiciaires d’usage engagées contre les trois prévenus, âgés entre 20 et 30 ans, ils ont été présentés devant la justice pour les chefs d’inculpation de stockage, chargement et transport de drogue dans le cadre de la constitution d’un réseau criminel organisé.