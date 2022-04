<span style='text-decoration: underline;'>Direction du Commerce de la wilaya d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 700 qx de semoule et de farine pour diverses infractions</span>

Les agents de contrôle de la direction du Commerce de la wilaya d’Oran ont opéré, dans les dix derniers jours, la saisie de près de 700 quintaux (qx) de semoule, farine et dérivés pour infractions liées à la spéculation, défaut de facturation et pratique de prix exorbitants, a-t-on appris jeudi de cette direction.

Le directeur du commerce de la wilaya, Abderrahmane Kidji a souligné que les opérations intensifiées menées par ses services en collaboration avec les services de la sûreté, surtout dans les premiers jours du mois du Ramadhan, se sont soldées par la saisie de 306,2 qx de farine et 269,75 qx de semoule, 77,2 qx de couscous, 9,8 qx de pâtes alimentaires.

Les services du commerce ont réussi, durant la même période, la saisie aussi de 86,25 qx de maïs, de 120 litres d’huile de table et de 300 sachets de lait pasteurisé. Les agents du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont effectué, dans les dix derniers jours, 2.000 interventions où 262 procès d’infractions ont été établis, la fermeture de 14 locaux a été décidée et des quantités importantes de produits alimentaires destinées à la spéculation ont été saisies.