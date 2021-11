<span style='text-decoration: underline;'>Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>Saisie de près de 80 kg de kif traité</span>

Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain Azel relevant de la sûreté de wilaya de Sétif ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic et le stockage de drogues, et saisi près de 80kg de kif traité, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps constitué.

L’opération a été réalisée sur la base de renseignements faisant état des agissements de trafiquants de drogue, particulièrement un individu qui serait en voie de stocker de la drogue en grande quantité, a précisé à l’APS le chargé de communication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police Abdelouahab Aissani. La perquisition du domicile du suspect qui a dissimulé la drogue dans un double plafond a permis aux policiers de détecter l’endroit où était cachée la drogue et de saisir près de 80 kg de kif traité, a souligné la même source. Les investigations ont également permis l’identification et l’arrestation d’un autre individu impliqué, la saisie d’un véhicule utilitaire et une moto, utilisés par ce réseau criminel, a-t-on ajouté. Un dossier juridique a été élaboré à l’encontre de ces individus pour «détention, transport, distribution et stockage de drogue (kif traité) avec gestion, organisation et financement de ces activités dans le cadre d’un réseau criminel organisé», a-t-on encore ajouté, précisant que les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain Azel.