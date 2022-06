<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Saisies de 17 kg de kif, 12.581 psychotropes et 4.494 spiritueux en 2022</span>

Dans un récent bilan dressé par la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés, la police a traité 467 affaires liées aux drogues durant les cinq premiers mois de l’année en cours impliquant 620 personnes dont 223 furent incarcérées.

Le total des drogues saisies s’élève à 17 kilos de kif traité, 27 grammes de cocaïne, 38 flacons et 12.581 comprimés psychotropes. La police a résolu depuis le mois de janvier dernier, 48 affaires liées à la cybercriminalité impliquant 67 individus dont quatre sont mis sous les verrous, plus les 4.494 unités de boissons alcoolisées saisies. A signaler que la police a réalisé 275 opérations coup de poing qui ont permis l’étude de cas de 3.589 personnes, le contrôle de 1.681 véhicules, l’arrestation de 1.081 personnes dont 537 étaient recherchés par la justice, 100 autres pour port d’armes blanches, et 435 pour délit de possession et commerce de drogues.

M. Bekkar