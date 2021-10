Sale temps pour le Makhzen

Toute la stratégie marocaine pour fédérer les puissances mondiales contre le Front Polisario vient de voler en éclat. Les Etats Unis ont refusé de suivre la décision de l’ancien président Donald Trump qui entendait ouvrir un consulat dans la ville occupée de Dakhla. Une défaite majeure qui remet en cause toute la stratégie du Mazkhzen dans le retournement de la situation dans la région. Mohamed VI qui brandit régulièrement l’argument de la lutte contre le terrorisme, pour faire valider par ses «Etats amis» la prétendue macoranité du Saraha occidental est en perte de vitesse vis à vis d’un de ses plus anciens solides alliés. Ainsi, après l’annulation des accords d’association moroco-européens concernant le territoire du Sahara occidental et très récemment l’exclusion de son représentant à l’Onu d’une réunion inter-Etats africains, Rabat se fait largement doubler dans sa stupide course contre l’Afrique et le monde.

Cette nouvelle situation, en défaveur du roi Mohamed VI va lever le voile sur les agissements de l’armée et la police dans les territoires qu’il occupe illégalement. Il n’y a qu’un mot pour qualifier ce qui arrive là-bas, à savoir que c’est une colonisation avec tous ses attributs : ségrégation, répression, sous-développement et une gestion par la terreur de toute la population soumise au joug de Rabat qui s’exprime à travers des agents de sécurité d’une férocité toute coloniale.

Le Maroc n’est peut être pas totalement lâché par l’autre ancienne puissance, coloniale celle-la, à savoir la France, intérêts oblige, mais il est clair que l’arnaque à la lutte contre le terrorisme ne tient plus la route. Les alliés de Mohamed VI semblent lui dire de trouver un autre subterfuge, car celui qu’il a choisi ces dix dernières années est grossier et ne peut convaincre personne. Bref, la décolonisation du Sahara Occidental reste actuellement la seule véritable voie.

Il reste que cet objectif demeure encore difficile à atteindre tant que certains Etats continuent de fermer les yeux sur le commerce illégale de la drogue, élevé au rang d’industrie par le Palais royal. A voir l’ampleur du déversement du kif marocain à travers toute l’Afrique et l’Europe, l’on se pose légitimement la question sur l’attitude passive des autorités centrales de ce pays. Il est certainement grand temps que les USA ne se contentent pas d’annuler le projet d’implantation d’un consulat dans la ville sahraouie occupée de Dakhla, mais de voir de plus près, l’immense flux d’argent sale qui sort du Maroc pour irriguer le terrorisme au Sahel.

Par Nabil G