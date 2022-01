<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Salon régional de la petite entreprise</span>

A partir d’aujourd’hui jus qu’au 17 du mois courant, se tiendra à Mostaganem le salon régional de la petite entreprise.

Des chefs d’entreprises de 11 wilayas y prendront part pour faire connaître leurs productions et échanger leurs expériences. Ce regroupement permettra aux participants entrepreneurs d’adopter la culture de partenariat entre micro-entreprises, en formant des groupements en vue de mutualiser les moyens et de monter dans la chaîne de valeur. Des crédits de plus d’un milliards de centimes sont autorisés par l’Etat à cet effet. L’ANADE, (ex. ANSEJ ) encourage les initiatives et accompagne les petites entreprises.

Les porteurs de projets sont encouragés. Le ministre délégué auprès du premier Ministre avait rappelé dernièrement que le défi fixé est la création d’un million de micro-entreprises pour 2024 et avait souligné que la majorité des grandes économies ont été bâties grâce à la contribution de la micro-entreprise. Elles constituent une alternative pour créer une économie nationale forte sur un modèle spécifiquement algérien. Les réformes initiées depuis deux ans par le président de la République ont créé un nouveau dynamisme. L’université de Mostaganem est à l’avant-garde. Elle possède la maison de l’entreprenariat et le club de l’entreprenariat, deux structures qui sont un trait d’union entre les étudiants porteurs de projets et les dispositifs de soutien financiers de l’Etat et des grandes entreprises privées, en mesure d’assurer des sous-traitances avec de petites entreprises. Plusieurs projets ont été concrétisés dans ce sens.

Le complexe industriel « Sidi Bendehiba », sis à Mesra, spécialisé dans le domaine énergétique, voudrait recruter comme sous-traitants des étudiants porteurs d’importants projets, une fois leurs petites entreprises créées, et toutes les unités du complexe fonctionnelles.

