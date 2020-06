<span style='text-decoration: underline;'>Juventus</span>:<br><span style='color:red;'>Sarri: «Je ne sais pas si Pjanic va partir»</span>

La Juventus avait besoin d’une victoire pour prolonger sa série positive en championnat et surtout pour tenir à distance la Lazio et l’Inter, les deux concurrents directs dans la course menant au Scudetto.

Les Bianconeri se sont largement imposés contre une équipe de Lecce réduite à dix en première période (4-0). «J’ai vu un jeu qui a souffert d’un point de vue physique. Surtout dans la phase initiale, nous avons beaucoup lutté, mais j’ai aussi vu une bonne mentalité car même dans un match fermé, nous avons continué à attaquer et j’aime beaucoup ça», a réagi Maurizio Sarri après la rencontre.

«En jouant comme ça, tous les trois jours, il est tout à fait normal d’avoir du mal au début, puis est venue la supériorité numérique qui nous a permis d’affronter des adversaires qui dépensaient plus d’énergie et qui avaient des difficultés physiques en deuxième mi-temps.» Une rencontre qui a vu Gonzalo Higuain renouer avec le but.

«Il a traversé une période difficile sur le plan personnel et mondial car l’urgence du Coronavirus l’a durement touché et l’a marqué. Il est de retour, il a eu une petite blessure et maintenant il se remet en forme. Je suis heureux qu’il ait marqué immédiatement, c’est un joueur qui va nous donner beaucoup dans la phase finale de la saison.»

«J’espère que Pjanic va rester jusqu’à la fin»

Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du départ possible de Miralem Pjanic dans le cadre d’une opération qui conduira Arthur à Turin. Fabio Paratici, qui s’exprimait avant le match contre Lecce, a préféré ne pas perdre l’équilibre. «Je ne sais pas si Pjanic va encore jouer avec la Juve, je n’ai reçu aucune communication. Ce n’est pas quelque chose qui nous intéresse, le marché ne commence pas avant septembre. J’espère qu’il pourra rester avec nous jusqu’à la fin, il n’y aura pas de répercussions.