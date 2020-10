<span style='text-decoration: underline;'>Djamel Belmadi</span>:<br><span style='color:red;'>«Satisfait du rendement des joueurs»</span>

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, s’est dit satisfait du rendement de ses joueurs suite à la victoire face au Nigeria sur le score de 1 à 0, en match amical disputé vendredi au Worthersee Stadion de Klagenfurt en Autriche.

«Les nouveaux joueurs ont joué libérés comme je le voulais. Ils ont montré pleinement leurs qualités. J’ai beaucoup apprécié le fait d’avoir donné à d’autres joueurs l’opportunité de jouer, c’est ma grosse satisfaction. Je pense à Mehdi Abeid et Haris Belkebla qui ont fait un travail au c£ur du jeu énorme de pressing et de harcèlement. Ils ont répondu au défi physique.», a déclaré Belmadi lors de la conférence d’après-match. Ayant apporté de nombreux changements à son onze, le sélectionneur national a évalué la performance de ses attaquants : «Said Benrahma, il lui a manqué le but, aujourd’hui. Il a été très en vue surtout sur sa deuxième mi-temps. Un peu brouillon sur certains moments, mais dans l’ensemble très percutant et dangereux. Il lui ne manque pas grand-chose. Andy Delort, il a déjà joué souvent à l’extérieur dans des matchs qui ne sont pas faciles. Il a fait un très gros match, il a harcelé les défenseurs, il ne lui manquait que le but, c’est ce que je lui ai dit. Farid Boulaya était pour moi très intéressant aujourd’hui.». Et d’ajouter : «Nous avons bien répondu face à une équipe qui est tactiquement bien en point. On a donné une réponse au niveau physique avec beaucoup d’intensité au milieu de terrain et dans le pressing. Ce sont des choses qu’on a pu travailler. Je trouve que nos joueurs ont été quasiment parfaits contre une équipe solide.». «On est venu chercher de la difficulté. Nous avons été justes tactiquement. On a réalisé tout ce que l’on avait préparé cette semaine. Grand mérite aux joueurs.», a précisé le coach algérien. Les hommes de Belmadi joueront leur deuxième match amical, mardi prochain au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (20h00 algériennes), face au Mexique. De son côté, le Mexique a battu en amical son homologue néerlandais 1-0 (mi-temps 0-0), mercredi soir à Amsterdam.