<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile</span>:<br><span style='color:red;'>Sauvetage de plusieurs personnes cernées par les eaux pluviales</span>

Les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures, plusieurs interventions pour le sauvetage des personnes coincées et cernées par les eaux pluviales à travers plusieurs wilayas.

«Suite aux intempéries enregistrées durant les dernières 48 heures, notamment à travers les wilayas de Mostaganem, Blida, Mascara , Tipaza , Relizane, Chlef, Tissemsilt, nos unités ont effectué plusieurs interventions dont 48 opérations de sauvetage des personnes coincées et cernées par les eaux pluviales et aussi le dégagements de véhicules emportées par les eaux, ainsi que 100 opérations d’épuisement et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées à travers plusieurs wilayas», a indiqué la DGPC dans un communiqué de presse.

En détaillant, la DGPC a indiqué qu’au niveau de wilaya de Mostaganem, plusieurs opérations d’épuisements d’eau ont été effectuées au niveau des communes de Mostaganem, Stidia, Souaflia, Hassi Mameche. Au niveau de la wilaya de Mascara, plusieurs opérations de pompage et d’épuisements d’eau ont été effectuées au niveau des communes de Mascara, El Bordj et Sedjerara. Un effondrement partiel d’un mur d’une habitation vétuste a été enregistré dans la commune d’El Bordj sans faire de victimes. A Blida, des épuisement des eaux à l’intérieur de 5 habitations dans la commune d’El Affroune à la Rue Lazher Mohamed et la Rue Omar chérif ont été effectués, tandis qu’à Tipaza il y eut le sauvetage de 18 personnes en difficulté suite aux fortes chutes de pluies à travers la commune de Menaceur, ainsi que le sauvetage de 27 autres personnes en difficulté à travers la commune de Hadjout. Plusieurs opérations de pompage et d’épuisements d’eau ont été effectuées au niveau des communes Tipaza, Menaceur , Ahmer El Ain et Hadjout. Au niveau de Relizane, un effondrement partiel d’un mur au douar Ouled Ali commune de Yellel a eu lieu sans enregistrer de victimes. A Chlef, des épuisement des eaux pluviales à travers les rues du centre ville de la commune de Boukadir ont été effectués. Enfin à Tissemsilt trois personnes, à bord d’un véhicule cerné par la boue, ont été sauvées par la Protection civile.

Noreddine Oumessaoud