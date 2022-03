<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Sebgag appelle à accélérer les travaux de réhabilitation du stade Chahid Mohamed-Hamlaoui</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, a appelé lundi à Constantine à accélérer les travaux de réhabilitation du stade Chahid Mohamed-Hamlaoui pour qu’il soit prêt à abriter des matchs du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN) prévu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023.

En marge d’une visite de travail dans la wilaya de Constantine, en compagnie du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, pour inspecter les travaux de rénovation et de réhabilitation du stade Chahid Mohamed-Hamlaoui, le ministre a appelé le responsable du secteur dans la wilaya à adopter immédiatement le système de rotation de nuit et à installer trois équipes de travail par jour pour rattraper le grand retard accusé dans les travaux. Après avoir écouté un exposé sur les 11 opérations dont a bénéficié le stade dans le cadre de ce projet, le ministre a affirmé que son département «a mobilisé les crédits financiers nécessaires et tous les équipements et moyens de réalisation requis pour la concrétisation du projet selon les normes internationales». «Il n’y a aucune raison de retarder sa livraison», a-t-il dit.

L’exposé a porté sur la réalisation d’une pelouse en gazon naturel, l’installation d’un écran géant doté d’une image haute résolution, la restauration des tribunes, le renforcement de la toiture, l’aménagement de nouvelles entrées et allées de cette structure et l’équipement des portails du système de la billetterie électronique.

Inspectant la pelouse, M. Sebgag a donné des instructions pour le suivi «heure par heure» de l’opération de la pose du gazon, affirmant que «le prétexte des conditions climatiques n’est plus valable».

Le projet de rénovation et de réhabilitation du stade devait être livré mars en cours, suite à quoi, les entreprises défaillantes seront sanctionnées, a-t-il soutenu.

Déplorant la gestion administrative des chantiers des projets, M. Henni a exhorté les entreprises de réalisation à l’impératif de changer de mentalité et de s’inscrire dans l’approche de la nouvelle Algérie, axée sur «la concrétisation des projets de façon participative selon les normes du management efficace». Il a également annoncé qu’il effectuera, avril prochain, une visite d’inspection au stade, pour s’enquérir du respect des instructions données.

«Le stade du Chahid Mohamed-Hamlaoui revêt une grande symbolique pour la wilaya de Constantine, un ville que nous tenons à promouvoir à travers d’autres projets à l’instar d’un lycée de mathématiques régional, d’un centre d’entrainement pour l’élite nationale et un pôle sportif», a souligné le ministre, assurant que la tutelle était disposée à apporter le soutien financier et technique nécessaire pour le réaménagement du stade Chahid Mohamed-Hamlaoui.

Dans la matinée, le ministre a inspecté le stade du 19 mai 1956 à Annaba, également programmé pour abriter une partie des compétitions du championnat d’Afrique des nations CHAN-2023, réservé aux joueurs locaux.