<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2023</span>:<br><span style='color:red;'>Sebgag: Les stades seront aménagés selon les normes internationales avant la fin de l’année</span>

Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrazak Sebgag, a affirmé lundi à Alger que les stades retenus pour abriter le Championnat d’Afrique des nations CHAN-2023 (8-31 janvier), réservé aux joueurs locaux, seront aménagés selon les normes exigées par la Confédération africaine (CAF) et la Fédération internationale (Fifa).

«Il y a des normes de la CAF et la Fifa, concernant l’aspect technique des infrastructures sportives. Il y a des commissions techniques mixtes entre la Fédération algérienne (FAF) et le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), dont l’objectif est de suivre l’application des critères exigées à travers l’ensemble des stades. Nos stades seront réceptionnés selon les normes internationales avant la fin de l’année», a indiqué le ministre lors de la Conférence nationale des cadres du MJS, tenue au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal d’Alger. «Il y a des stades en prévision de ce rendez-vous continental, sont concernés par des opérations réhabilitation.

Dernièrement, nous avons confié à une société nationale les travaux au niveau du stade d’Annaba, l’un des sites retenus pour abriter le CHAN-2023», a-t-il ajouté. Les travaux de réhabilitation et de remise à niveau concernent la pelouse, les vestiaires, la zone mixte, ainsi que la salle de conférence. Il sera également question de la pose des chaises dans les gradins et le réaménagement de l’espace extérieur. Les stades devant abriter les rencontres du CHAN-2023 seront dotés de tableaux électroniques consacrés à la publicité, en plus des portiques électroniques, ainsi que d’autres services modernes selon les normes mondiales. Le premier responsable du MJS a évoqué le stade Mustapha-Tchaker de Blida, retenu pour le CHAN, et qui sera théâtre du match Algérie-Cameroun, fixé au mardi 29 mars (20h30), comptant pour les barrages (retour) de la Coupe du monde 2022. «Les travaux ont déjà commencé à Blida, alors que d’autres vont se poursuivre juste après la rencontre». Le CHAN-2023 avait été attribuée à l’Algérie en septembre 2018. Les rencontres se joueront au stade olympique du 5-juillet d’Alger, au nouveau stade d’Oran, au 19-mai 1956 d’Annaba, et au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.