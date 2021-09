Sebgag s’entretient avec ses homologues du Nigéria et d’Egypte

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a eu, mercredi au deuxième jour de sa visite de travail au Nigéria, des entretiens avec ses homologues du Nigéria et d’Egypte, a indiqué un communiqué du ministère.

Au terme des discussions qu’a eues M. Sebgag avec Sunday Dare du Nigéria et Ashraf Sobhy d’Egypte, les trois parties ont convenu de «présenter un programme exécutif commun entre les ministères en charge de la Jeunesse et des sports dans ces pays», selon la même source. Pour la mise en £uvre ce programme exécutif «des comités techniques seront installés et s’attelleront à élaborer un mémorandum multilatéral qui sera signé lors de la réunion prévue en novembre prochain à Alger». Le ministre de la Jeunesse et des Sports est arrivé, lundi au Nigéria, accompagné par le Président du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA), Abderrahmane Hammad, et ce dans le cadre de «l’activation de la diplomatie sportive» et des démarches de l’Algérie visant à retrouver sa véritable place dans le sport africain. Le ministre prendra part à la réunion du bureau exécutif de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) qui coïncide avec le 40e anniversaire de cette association.