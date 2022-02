Sebgag: «Toutes les conditions assurées par l’Etat pour la réussite de l’évènement»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrezak Sebgag a affirmé, jeudi à Alger, que l’Etat avait assuré toutes les conditions favorables à la réussite de la 19ème édition des jeux méditerranéens(25 juin-5 juillet 2022) à Oran soulignant que «la balle est dans le camp des fédérations».

«L’Etat a assuré toutes les conditions favorables à la réussite du rendez-vous méditerranéen et la balle est maintenant dans le camp des fédérations», a précisé le ministre qui présidait les travaux d’une journée d’étude consacrée à l’évaluation des préparatifs aux jeux méditerranéens au niveau du Complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. «Nous avons assuré le nécessaire à chaque athlète, notamment en facilitant les déplacements de chacune de nos équipes nationales pour se préparer dans le pays qui excelle dans une discipline sportive, afin de permettre à nos athlètes d’être en contact avec leurs homologues de haut niveau, comme c’est le cas avec la boxe dont les éléments se sont déplacés à Cuba», a déclaré M. Sebgag.

«Nous sommes toujours en contact avec les fédérations sportives et en cas de problèmes, nous sommes à leur écoute, d’où cette rencontre qui vise à faire le point sur les résultats obtenus et les lacunes à combler pour que nous soyons au rendez-vous», a-t-il dit. —Eviter les erreurs commises lors de la préparation des athlètes aux JO de Tokyo— Le ministre a également insisté sur la nécessité de remédier aux erreurs commises lors de la préparation des athlètes aux JO de Tokyo 2020 (reportés à 2021) en vue d’éviter un autre échec. La fermeture des structures sportives en raison de la pandémie a sérieusement impacté le rendement des athlètes algériens à Tokyo, a-t-il fait savoir. Pour y remédier, ajoute le ministre, nous avons créé la commission de préparation et de suivi et tenu des rencontres avec les présidents de fédérations, les techniciens et les athlètes qualifiés à ce rendez-vous pour échanger les vues et éviter les mêmes erreurs.

Dans ce contexte, M. Sebgag a affirmé que «dans le cadre de la mise en £uvre des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sus du suivi quotidien du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, outre l’accompagnement scientifique de l’ensemble des fédérations dans l’objectif de réaliser des résultats probants lors de ce grand évènement». Au sujet des marchés d’équipements devant être conclus pour la réussite de ce rendez-vous, le ministre a rassuré que cette mission avait été confiée au commissaire aux JM.