SEBGAG : «Très fier des résultats obtenus jusqu’ici»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag s’est dit, mardi à Oran, «très fier» des résultats obtenus pour le moment à la 19e édition des Jeux méditerranéens par les différentes sélections nationales, qui se trouvent en tête du classement provisoire des médailles, avec 6 or et 4 argent, après trois journées de compétition.

«Les résultats obtenus jusqu’ici ont été très satisfaisants, et ils prouvent que nos athlètes ont bien préparé les jeux méditerranéens », a indiqué M. Sebgag dans une déclaration à la presse en marge des épreuves de tennis, qui se déroulent au Tennis Club Habib Khalil, à Haï Essalam. Pour le moment, c’est le Karaté qui a majoritairement contribué à l’exploit de l’Algérie aux JM, avec un ratio de quatre médailles d’or et deux en argent, alors que les deux autres breloques en métal précieux ont été glanées par le badminton et la lutte gréco-romaine. Concernant le nouveau Tennis Club Habib Khalil, le ministre a considéré qu’il représente «un important acquis pour le tennis algérien, et pour le tennis de la ville d’Oran en particulier». D’après lui «il permettra à l’avenir d’abriter des compétitions de niveau international». Interrogé sur le niveau global de la compétition, M. Sebgag a répondu qu’il le trouvait «relativement élevé».