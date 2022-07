<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA</span>:<br><span style='color:red;'>Sélection de 10 pistes d’atterrissage d’hélicoptères de lutte contre les feux de forêt</span>

Dix pistes d’atterrissage d’hélicoptères de lutte contre les feux de forêts ont été sélectionnées dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la Protection civile.

Les 10 pistes ont été choisies pour leur proximité des zones forestières des communes de Bouhanifia, Tizi, Ras Aïn Amirouche, Ghriss, Aïn Farrah, El Fraguig, Khaliouiya, Maghda, El Ghomri et Mohammadia, a indiqué la même source. Elles se trouvent près des sources d’eau telles que les barrages, les retenues collinaires et les puits artésiens. Une aire d’atterrissage pour des avions Canadair a également été dégagée à l’aérodrome de Ghriss, a-t-on ajouté. L’opération s’inscrit dans le cadre des dispositions supplémentaires prises par ladite direction dans le cadre du plan de wilaya d’intervention contre les feux de forêt et les cultures agricoles en vigueur du 1er juin au 31 octobre prochain, avec l’implication de plusieurs organismes publics de la wilaya, dont la Conservation des forêts, a précisé la même source. Dans le cadre de ces mesures, la direction de la Protection civile a élaboré en coordination avec la direction des Ressources en eau, une carte détaillée de tous les points d’eau désignés pour lutter contre les incendies dans les zones forestières de la wilaya. Ce corps constitué a mobilisé d’importants moyens humains et matériels dans le cadre de ce plan, à savoir plus de 900 cadres et agents d’intervention, et 60 engins d’intervention, rappelle-t-on.