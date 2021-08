S’en sortir ensemble

La situation épidémiologique en Algérie est très inquiétante. Cela se vérifie chaque jour sur le terrain, à travers les chiffres officiels du ministère de la Santé, ou autour de nous. Chacun de nous voit dans son entourage immédiat des personnes qui sont atteintes de ce maudit virus et certains qui en succombent malheureusement.

Le tableau est donc assez noir, et il ne faut pas le noircir encore davantage comme le font certains à la recherche d’un maximum de Like, de vente de canards ou d’audimat télévisuel. Il ne faut pas trop tirer sur un trait et une situation dont tout le monde a saisi aujourd’hui la complexité. Bien sur il faut en parler tant qu’elle s’impose à nous comme événement majeur et incontournable. Il faut traiter le sujet et lui donner tout l’espace qui doit être le sien. Mais il faut le faire avec objectivité. Il ne s’agit pas de faire du malheur des gens une course vers plus de lectures ou d’audimat, mais penser uniquement et surtout à informer les gens. Car plus la population est mieux informée et plus elle peut faire face à cette situation de crise. La panique et la peur sont de mauvaises conseillères.

Notre devoir de service public avant tout, nous impose d’insister sur la nécessité pour chacun de respecter les gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation physique, porter le masque sont des gestes qui sauvent et qui ne coûtent rien. Appeler et insister pour se vacciner est aujourd’hui un devoir que nous devons tous comprendre et assumer. Appeler à se plier à ces armes absolues et efficaces contre la covid, c’est permettre à des centaines, voire des milliers de personnes de ne pas se retrouver à l’hôpital et surtout de ne pas avoir besoin de cet oxygène qui mobilise toute la nation.

Axer sur ce point de prévention, c’est aussi permettre à notre personnel hospitalier d’avoir un moment de répit. Il faut comprendre que l’armée blanche est sur le pont depuis plus d’une année et qu’elle est au bord de la rupture physique et psychique. Le devoir aujourd’hui c’est de pousser tous vers la sortie de la crise, et d’oublier un moment ses petites ambitions et ses étroits calculs. Il s’agit là de l’une des épreuves les plus dures que traverse la nation. Et nous ne pouvons nous en sortir que tous ensemble dans un total esprit de mobilisation et de conviction générale. Et comme on dit en football : il faut jouer collectif.

Par Abdelmadjid Blidi