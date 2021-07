<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES DURANT LA PÉRIODE DES GRANDES CHALEURS</span>:<br><span style='color:red;'>Sensibilisation des consommateurs</span>

Dans le cadre des activités de sensibilisation ,les services de prévention de la santé conseillent les citoyens d’acheter des produits alimentaires bien conservés dans des lieux réfrigérés surtout concernant la viande ,le lait ,le yaourt, le fromage pour éviter qu’ils soient endommagés par le soleil vu que durant cette période caniculaire les aliments dégénèrent à grande vitesse .

Ainsi les produits exposés à l’extérieur qui sont mal conservés sur des étalages non réfrigérés sont à éviter totalement ainsi que les aliments tel que les beignets et les m’hajeb qui sont vendus par les vendeurs ambulants sur les plages durant cette saison .Les consommateurs doivent faire preuve de vigilance pour éviter surtout les cas d’intoxication alimentaire qui se produisent durant l’été .Pour une bonne conservation des produits exposés à la vente les commerçants doivent respecter la chaine de froid durant le transport et l’exposition des aliments dans les commerces ainsi que les mesures d’hygiène dans les fast food ,les pizzerias et les restaurants populaires.

Les familles sont conseillées d’éviter les fêtes familiales et religieuses tel que les baptêmes ,les mariages et les regroupements durant cette période de crise sanitaire pour lutter contre la propagation de l’épidémie du covid19 qui sévit toujours .

Les consignes préventives sanitaires doivent être maintenues tel que le port de la bavette ,la distanciation sociale et la désinfection en continue des mains avec du liquide hydro alcoolique .

Pour éviter une troisième vague surtout avec l’apparition des nouveaux variants du covid19 et pour combattre également l’intoxication collective durant cette période de grandes chaleurs les citoyens doivent etre plus conscients.