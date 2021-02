<span style='text-decoration: underline;'>Résidences universitaires</span>:<br><span style='color:red;'>Sensibilisation des étudiants sur le bon usage des camping gaz</span>

Dans le cadre du programme des activités préventives, les services de la direction des œuvres universitaires qui relèvent de la wilaya d’Oran veillent à ce que les étudiants universitaires qui résident dans les résidences universitaires utilisent les bouteilles de camping gaz correctement selon les normes réglementaires exigées dans les chambres de ces résidences pour éviter les incidents qui peuvent survenir suite à l’usage de ces produits.

Lesdits services sensibilisent les étudiants universitaires de s’assurer surtout de la bonne qualité des bouteilles et de leur bon fonctionnement avant de cuisiner ou de chauffer les chambres.

A cet effet, ces services distribuent des dépliants d’information sur le bon usage des produits pour lutter contre les accidents suite aux incendies et aux asphyxies liées à l’inhalation du monoxyde de carbone. Dans le même cadre, il a été signalé que les étudiants utilisent des camping gaz pour préparer le café ou le repas ou pour chauffer leur chambre durant cette période hivernale de grand froid.

Pour leur sécurité, ils doivent notamment manipuler ces moyens domestiques avec prudence et surtout rester vigilants pour éviter les dégâts qui peuvent se produire en cas de camping gaz défectueux. Pour atteindre les résultats visés, les services en question déploient tous les efforts pour une bonne sécurité des étudiants dans les chambres des résidences en manipulant correctement les campings gaz pour des usages domestiques quotidiens.

Bekhaouda Samira