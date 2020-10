Le rythme de la campagne référendaire s’accélère à mesure qu’approche le jour du référendum pour la nouvelle Constitution. Quelque peu timides au début, les leaders des partis politiques acquis à la cause du projet de révision constitutionnelle semblent, au fil des jours, prendre confiance et multiplient les rencontres avec les citoyens. L’attitude de ces derniers, d’une grande correction, les encourage à poursuivre leur périple national, histoire de toucher un maximum d’électeurs.

C’est dire donc que la campagne référendaire prend quelques couleurs et amène à penser que les rapports entre politique et la société ne sont pas aussi mauvais que cela. Et pour cause, tout le monde aura constaté le climat serein dans lequel se déroule cette campagne. Pas un incident, pas une phrase déplacée. Les partisans du «oui», comme leurs contradicteurs, font leur travail de sensibilisation et les citoyens les écoutent poliment.

En fait, s’il y a déficit dans le débat, c’est certainement à cause de certains leaders de partis et leurs relais qui posent assez mal les problématiques qui relèvent de l’avenir de la nation. Les Algériens voudraient sans doute débattre de la phase que traverse leur pays, des voies et moyens pour construire une société civile digne de ce nom. Le projet de nouvelle Constitution apporte des réponses concrètes à ces questionnements, mais les partis, sans doute trop pressés de voir leur public du jour mettre le bon bulletin dans l’urne, le jour J, s’égarent dans des considérations assez peu convaincantes. Résultat : beaucoup de temps et d’énergie perdus à vouloir engager un débat en optant pour une «drôle» de discussion à sens unique.

Cela dit, cette campagne, comme les précédentes, a montré non pas une grande cassure entre les Algériens et la politique, mais plutôt une certaine incompétence de la classe politique à se mettre véritablement à l’écoute du citoyen. Il faut souligner, en effet, que l’Algérie ce n’est pas les Etats Unis où le leader parle et les électeurs écoutent. Pour donner toutes ses chances à la démocratie en Algérie, il est impératif, en période référendaire notamment, à ce que les hommes politiques écoutent un peu les citoyens.

Parce qu’il connaît l’Algérie profonde et aussi parce qu’il fait le même constat que tout le monde sur les lacunes d’une certaine classe politique, le président de la République a misé sur le dynamisme de la société civile pour convaincre les Algériens d’aller voter, le 1er novembre prochain. Jusque là discret, le mouvement associatif montrera son efficacité le jour J.

Par Nabil.G