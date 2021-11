<span style='text-decoration: underline;'>NAFTAL</span>:<br><span style='color:red;'>Sensibilisation sur l’utilisation de la bouteille de gaz butane</span>

Les services de Naftal lancent une campagne de sensibilisation sur le bon usage des bouteilles de gaz butane .Cette opération est lancée durant cette période hivernale où les citoyens les utilisent fréquemment pour réchauffer l’intérieur de leur foyers ou pour cuisiner, surtout ceux qui n’ont pas encore le gaz naturel disponible chez eux .

Ainsi pour éviter les incidents suite à une mauvaise manipulation de ces bonbonnes et pour assurer un bon fonctionnement ,ces services s’impliquent pour donner des explications et des informations générales sur la conduite à tenir en les manipulant ,en les stockant et en les transportant.

Tous ces points sont importants pour essayer de passer un hiver à l’abri des dangers suite à l’emploi de ces bouteilles surtout dans les zones éloignées et rurales où les habitants sont habitués à ce moyen de gaz et sont appelés à suivre les conseils et à empêcher les enfants de les porter en les traînant n’importe comment par terre dans les rues pour éviter de les abîmer et surtout pour éviter des dégâts. Le but de cette manifestation est de prévenir les citoyens pour garantir leur sécurité et leur bien être durant cette saison de froid.

Bekhaouda Samira