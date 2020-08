Sentiment de Fatalité sous le ciel oranais

Lundi dernier, les services de la wilaya d’Oran cités par un journal local, ont annoncé que le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables ont alloué une enveloppe de 100 millions de dinars pour la réhabilitation du site Dhayet Morsli, situé dans la commune de Sénia au sud de la ville d’Oran. On pourrait évidemment se réjouir et applaudir cette décision des pouvoirs publics, sauf quand on sait que cette même annonce a déjà été faite il y a un an, le 2 septembre 2019, par la directrice locale de l’environnement, Samira Daho dans une déclaration à l’agence de presse officielle APS. Ce qui confirme encore une fois, combien ce dossier de la réhabilitation du site de la Sebkha, vieux de trois décennies, demeure lui aussi plongé dans les méandres bureaucratiques et les incertitudes chroniques d’un système en panne de compétences et de clarté. Il faut rappeler que ce projet, enfin arrêté en 2004 et dont l’étude de réalisation a été faite et présentée en 2011, a été à ce jour mis aux oubliettes de l’administration locale dépassée par les retards et les déficits cumulés dans tous les domaines. La zone humide de la «Sabkha d’Oran», couvrant une superficie de 50 hectares, devait faire l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation devant la transformer, disait-on, en un site de loisirs, d’éco-tourisme, de pratique sportive et de station de recherche en biodiversité et de préservation des espèces d’oiseaux migrateurs, comme le flamant rose, qui viennent se reproduire. Il s’agissait notamment pour cela, de clôturer les zones de nidification, de créer un observatoire des oiseaux, et surtout de préserver la Sebkha contre les rejets des eaux usées qui polluent le site depuis de nombreuses années. Mais malgré la mise en service, en 2009, de la station d’épuration du groupement urbain d’Oran à El Kerma, le fléau du déversement des eaux usées, industrielles et domestiques, n’a pas encore été totalement éradiqué. Ce qui n’a pas cependant empêché les services concernés de présenter un «solide» dossier pour classer «Dhayet Morsli» en zone humide inscrite et préservée par la convention internationale «Ramsar». Un statut, certes précieux, mais qui pour l’instant, ne répond nullement à la vérité et à la réalité d’un terrain de gestion local miné par les faux clichés et les discours sans lendemain. Il y a un an, jour pour jour, on entendait des responsables concernés affirmer que le projet de réhabilitation était inscrit, lui aussi, au rendez-vous des Jeux méditerranéens, initialement prévus en 2021 et que les travaux engagés devaient être livrés dan un délai de 12 mois, soit en Septembre 2020. Ces travaux n’ont même pas été lancés. Comment résister au sentiment de Fatalité qui règne sous le ciel oranais ?

Par S.Benali